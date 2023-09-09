Avrupa Şampiyonu Yasemin Alıcıoğlu, 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda başarılı oldu

Zeka Sporları Oyunları Konfederasyonu sporcusu Yasemin Alıcıoğlu, Romanya'da düzenlenen 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda 2 üçüncülük ve 1 ikincilik elde etti. Alıcıoğlu, Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya kupasında da madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Mangala oyununda Avrupa şampiyonu Yasemin Alıcıoğlu, Romanya'da katıldığı 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda 2 üçüncülük, 1 ikincilik elde etti.

Zeka Sporları Oyunları Konfederasyonunun 12 yaşındaki lisanslı sporcusu Alıcıoğlu, Romanya'nın Constanta kentinde düzenlenen 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda mangala, dokuz kumalak ve bestemşe kategorilerinde 2 üçüncülük ve bir ikincilik madalyası kazandı.

Başarılı sporcu Alıcıoğlu, Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya kupasında da madalya kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Hedefim, Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılacak olan Dünya Orta Okullararası Dokuz Kumalak Şampiyonası'nda kesinlikle birinci olmak." dedi.

Zeka Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi ve Yasemin Alıcıoğlu'nun annesi Canan Alıcıoğlu da geleneksel Türk zeka oyunlarının ülke içinde yayılması için gönüllü hizmet verdiğini vurguladı.

Canan Alıcıoğlu, "Yasemin dahil olmak üzere bütün diğer oyuncularımla gurur duyuyorum. Çocuklarımın hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Yasemin'in şansı, onlardan birazcık daha bu oyunlarla erken tanışmış olması ama eminim ki Amasya'dan hatta Türkiye'den daha nice şampiyonlar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Yasemin Alıcıoğlu, 6 Mayıs'ta UNESCO ve Uluslararası Tatarlar Birliği ortaklığıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Mangala ve Bestemşe Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu olmuştu.