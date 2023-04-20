Avrupa şampiyonu Taha Akgül'e Ankara'da coşkulu karşılama

Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya ile Ankara'ya döndü.

Serbest Stil A Milli Güreş Takımı sporcuları ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte Esenboğa Havalimanı'na gelen Akgül, büyük bir coşku ile karşılandı. Avrupa şampiyonasındaki 10'uncu altın madalyası ile zirvedeki yerini koruyan Akgül, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonayı alnının akıyla tamamladığını belirterek, "Ülke olarak da bireysel olarak da çok güzel bir şampiyona geçirdik. Bileğimizin hakkı ile 10'uncu şampiyonluğu alarak ülkemize döndük. Bayram öncesi milletimize çifte bayram oldu. 10'uncu şampiyonluğun benim için çok büyük bir anlamı var. Çok büyük bir emek, çok büyük bir azim. Çok güzel müsabakalar yaptım, iyi rakiplerimi yenerek altın madalyayı kazandım. Ezeli rakibim Petriashvili'yi ezici bir skorla yenmem, altın madalyayı kazanarak çift hanelere çıkmam çok kritik bir aşamaydı. Bu hedefime ulaştım" dedi.

Şampiyonada şu ana kadar kazanılan 6 madalyanın 5'inde ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinin imzası olduğunu kaydeden ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Sporcularımız çok üst düzey başarılar göstererek orada dünya güreşine damga vurdular. Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu kazanarak zirvede oturmaya devam etti. Önümüzdeki dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da yine şampiyon olacak. Taha, serbest güreşte 100-150 yıllık bir rekoru kırarak tarihe altın harflerle ismini yazdırdı" diye konuştu.