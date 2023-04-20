Avrupa şampiyonu Taha Akgül'e Ankara'da coşkulu karşılama
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Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya ile Ankara'ya döndü.
Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya ile Ankara'ya döndü.
Serbest Stil A Milli Güreş Takımı sporcuları ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte Esenboğa Havalimanı'na gelen Akgül, büyük bir coşku ile karşılandı. Avrupa şampiyonasındaki 10'uncu altın madalyası ile zirvedeki yerini koruyan Akgül, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonayı alnının akıyla tamamladığını belirterek, "Ülke olarak da bireysel olarak da çok güzel bir şampiyona geçirdik. Bileğimizin hakkı ile 10'uncu şampiyonluğu alarak ülkemize döndük. Bayram öncesi milletimize çifte bayram oldu. 10'uncu şampiyonluğun benim için çok büyük bir anlamı var. Çok büyük bir emek, çok büyük bir azim. Çok güzel müsabakalar yaptım, iyi rakiplerimi yenerek altın madalyayı kazandım. Ezeli rakibim Petriashvili'yi ezici bir skorla yenmem, altın madalyayı kazanarak çift hanelere çıkmam çok kritik bir aşamaydı. Bu hedefime ulaştım" dedi."TARİHİ BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ"Önünde Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlar olduğunu belirten Akgül, "İnşallah 3'te 3 ile kariyerimi en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz gerçekten tarihi başarılar elde ediyoruz. 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşmemiş rekorları hatta dünya tarihindeki rekorları kırıyoruz. Bu başarıların tekrar ne zaman geleceği belli olmayabilir o nedenle kıymetini bilmek lazım. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Soner çok güzel maçlar yaptı. Alnının akıyla savaştı. Yaradan ona 3'üncülük nasip etti. Genç kardeşimiz İbrahim de şampiyonluğu kaçırdı ama kendini dünya güreşinde kanıtladı. Milletimize çifte bayram olsun. Depremzedelere bir nebze olsun moral olmuştur. Şehit olan 9 güreşçi kardeşimizin de ailelerine aldığımız madalyalar armağan olsun" diye konuştu.Sol ayağında çok şiddetli bir ağrı olduğunu ve son pozisyonda maçı vermemek için ayağını çok zorladığını belirten Akgül, MR çekileceğini ve dış yan bağlarda problem olabileceğini söyledi. Akgül, kadın milli takımındaki güreşçilere ve grekoromen milli takım güreşçilerine de başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.Şampiyonada bronz madalya kazanarak 3'üncülük elde eden milli güreşçi Soner Demirtaş, "Madalya serisine devam diyoruz. Sonuna kadar mücadele ettim ama nasip 3'üncülükmüş. Bu artık geçti, önümüzdeki şampiyonalara bakacağız. Altın madalya kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.Büyükler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazanan ve Avrupa'da ilk madalyasını alan İbrahim Çiftçi, "Bunun için mutluyum. İnşallah ileriki zamanlarda çok daha büyük başarılar elde edebilirim" diye konuştu.
Şampiyonada şu ana kadar kazanılan 6 madalyanın 5'inde ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinin imzası olduğunu kaydeden ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Sporcularımız çok üst düzey başarılar göstererek orada dünya güreşine damga vurdular. Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu kazanarak zirvede oturmaya devam etti. Önümüzdeki dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da yine şampiyon olacak. Taha, serbest güreşte 100-150 yıllık bir rekoru kırarak tarihe altın harflerle ismini yazdırdı" diye konuştu.