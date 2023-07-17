Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Evlendi
Spor Haberleri
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, düzenlenen düğün töreniyle hayatını Nesrin Yalvaç ile birleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri de çiftin mutlu gününe tanıklık etti.
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, düzenlenen düğün töreniyle hayatını Nesrin Yalvaç ile birleştirdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki düğüne katılan TGF Başkan Vekili Kerim Salman ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ayhan'ın çiftin mutlu gününe tanıklık ettiği belirtildi.
Şampiyon güreşçi Feyzullah Aktürk ve eşine ömür boyu mutluluklar dilendi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor