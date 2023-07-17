Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Evlendi

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, düzenlenen düğün töreniyle hayatını Nesrin Yalvaç ile birleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri de çiftin mutlu gününe tanıklık etti.