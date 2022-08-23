Avrupa şampiyonu Eren Kırca altınla ödüllendirildi

İngiltere'nin Lilleshall kentindeki "2022 Gençler Kadetler Açıkhava Avrupa Şampiyonası"nda altın madalya kazanan Eren Kırca, Avrupa Birliği Okçuluk Asbaşkanı Hakan Çakıroğlu tarafından ödüllendirildi.

Gelibolu Yarımadaspor Kulübü sporcusu olan Kırca, 18 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Genç sporcunun bu başarısının ardından, Gelibolu Yarımadaspor Kulübünün kurucu başkanı da olan Avrupa Birliği Okçuluk Asbaşkanı Hakan Çakıroğlu kendisini altınla ödüllendirdi.

Çakıroğlu, Eren Kırca'yı başarısından dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Milli sporcumuzun bu başarısını kutluyorum. İlçemiz takımının da sporcusu olması bizleri daha da gururlandırdı. Diğer sporcularımızın da çalışmalarına bu başarı katkı sağlayacaktır." dedi.