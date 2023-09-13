Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Anadolu Ajansını ziyaret etti

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek kupaya uzanan milliler, duygularını anlattı.

Kazanılan şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını ve söz verdikleri şampiyonluğu Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayan milli futbolcular, "Biz bu kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Kupayı alacağımızın sözünü vermiştik ve sözümüzü tuttuk. En büyük Türkiye." açıklamasını yaptı.

Turnuvanın en golcü ismi olan Mehmet Anıl Koçak, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ın hayranı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben attığım her golden sonra Aboubakar sevinci yaptım. Onu çok seviyorum. Kendisini düelloya davet ediyorum. Benimle birlikte antrenman yapsın, ben daha çok gol atarım."

Takım kaptanı Birkan Dikici ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a mesaj göndererek, "Başkanım Ryan Kent'i ve Dusan Tadic'i çok seviyorum. Kendim için Ryan Kent, arkadaşım için de Dusan Tadic forması istiyorum." diye konuştu.

Birol Aydın : "Ben hayatımda hiçbir maçta bu kadar heyecanlanmadım"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazanılan kupanın anlamının çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Kupada çok uzun süren emekler olduğunu vurgulayan Aydın, "Yıllar önce 'Okuyamaz, çalışamaz.' denilen bu çocuklara imkan verildiğinde neler başardıklarını gösterdik biz. Bu kupa o kadar anlamlı ki bu kupayı gören özel bir çocuğun annesi, 'Benim çocuğum da neler başarabiliyormuş.' diyebilecek. Biz aslında bunu başardık. Bizim diğer insanlardan farkımız, biraz daha yavaş öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların imkan verilmesi durumunda çok şey başaracaklarının altını çizen Aydın, şöyle devam etti:

"Futsal Milli Takımı, Avrupa'nın göbeğinde Avrupalıları yenerek, en son Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ben hayatımda hiçbir maçta bu kadar heyecanlanmadım. Önce 1-0 geriye düştük, sonra çocuklar skoru 2-1 yaptı. Bu kupayla belki de Türkiye'de ulaşamadığım engelli bireylere spor yaptırma şansı yakalayacağım. Onun için bu kupayı çok önemsiyorum. Bu kupada emeği olan antrenör kardeşlerime, sporculara, ailelerine çok teşekkür ediyorum. TÖSSFED, gönüllülükle çalışan bir federasyon. Dört antrenörümüz gönüllü olarak burada görev yapıyor."

"Avrupa'ya marşımızı ezberlettik"

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Atletizm, masa tenisi, judo, basketbol gibi branşlarda 35 kişilik bir sporcu kafilesiyle İtalya'ya gittik. Organizasyondan ikinci olarak döndük. 26'sı altın 59 madalyayla Türkiye'ye döndük. Bu bir rekordu. Son yıllarda engelli çocuklara nasıl imkanlar verildiğini Avrupa'ya gösterdik. 26 kez İstiklal Marşı'nı okutarak Avrupa'ya marşımızı ezberlettik. Bu büyük bir gurur. Bu gururu duyurabilmemiz de çok önemliydi. Bugünkü ziyaretimizin bir sebebi de Anadolu Ajansı ve Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etmek içindi. Oradaki bütün haberlerimiz anında Türkiye'de yer buldu. Toplumda bugün bu kadar kabul görmüşsek, Anadolu Ajansı bizim sesimizi duyurduğu içindir. İnşallah daha sonraki yıllarda bu çocuklara daha çok dokunacağız. Her engellinin yapabileceği bir spor var. Onların velilere Allah'ın bir zulmü değil, hediyesi olduğunu göstereceğiz. Bir anne çocuğuyla gurur duyacak. Şu anda Resul'un, Furkan'ın, Anıl'ın, Volkan'ın anneleri onlarla gurur duyuyor. Bunu yaparken de toplumdan büyük destek görüyoruz."

Son yıllarda spor yapan engelli birey sayısının arttığının da altını çizen Birol Aydın, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bazen bana 'Engelli sayısı artıyor mu?' diye soruyorlar. Hayır engelli sayısı artmıyor, engelliler artık dışarıya çıkıyor. Bunun gerçekleşmesini sağlayan en büyük etkenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere verdiği destek. Cumhurbaşkanımız protokollerde bu çocukların tek tek isimlerini verir. Kendisi bizden ikincilik değil şampiyonluk istiyordu. Çocuklar bu kupayla bizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da mahcup etmedi. İnşallah son olarak kupayı götürüp kendisine takdim edeceğiz ve bundan sonra da daha büyük başarılar kazanacağız."