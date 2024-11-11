Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

Yunanistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk altın madalyasına ulaşan Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketi Kastamonu'da çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı.

A Milli Takım sporcusu Asuman Çığlıoğlu, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 60 kilogramda Türkiye'yi temsil etti. Kick boks kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan milli takım sporcusu Asuman Çığlıoğlu, 50 ülkeden binden fazla sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. Zorlu rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Çığlıoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin büyükler kategorisinde 60 kilogramda Avrupa Şampiyonu unvanına sahip ilk sporcusu oldu.

Yunanistan'dan dönen Avrupa Kick Boks Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketi Kastamonu'da Otobüs Terminali'nde çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla hasret gideren Çığlıoğlu, Avrupa Şampiyonluğu unvanını koruyabilmek için daha çok mücadele edeceğini belirtti.

"İnşallah sıradaki hedefim dünya şampiyonu olmak"

Çığlıoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na çok inanarak çalışmıştım. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte bu yıl sistemli bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl şampiyon olacağıma çok inanıyordum. Yunanistan'a gittiğimde stres ve heyecanım vardı ama antrenörüm ile sürekli irtibat halindeydim. Bana heyecan yapmamam gerektiğini, bana güvendiğini ve gerçekten başarılı olacağımı sürekli söyledi. Bende hocamı dinledim ve Avrupa Şampiyonu oldum. Yunanistan'da Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı hem Türkiye'ye hem de Kastamonu'muza dinletmiş oldum. Çok mutluyum, inşallah sıradaki hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

"İnşallah devamını getireceğim"

Büyükler kategorisinde ilk defa Kick Boks kategorisinde Avrupa Şampiyonunun kendisinin olduğunu söyleyen Çığlıoğlu, "Bundan dolayı çok mutluyum. Yıllardır milli takımda bunun için mücadele veriyordum. Hep dünya ikincisi, üçüncüsü ya da Avrupa ikincisi, üçüncüsü oluyordum. İlk defa Avrupa şampiyonu oldum ve inşallah devamını getireceğim. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez Avrupa Şampiyonu olan bir sporcu olmanın gururunu yaşadığını ifade eden milli sporcu Çığlıoğlu, "Şimdi bu unvanımı devam ettirebilmem için bundan sonra daha çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Bizler, Asuman'ın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı ise, "Asuman ile tanışıklığımız 1 ya da 1,5 yıl gibi bir sürede oldu. Çalışmalarını yakından takip ediyorduk Antrenörümüz Emrah Bey eşliğinde. Atina'ya gitmeden bir hafta öncesinde Asuman ile görüştük. Biz, Asuman'a olan inancımızı o görüşmemizde de kendisine söylemiştik. Sana inanıyorum, başarılarla geleceğine inanıyoruz demiştik. Kastamonu gibi bir ilde Asuman gibi bir sporcunun çıkıp büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olması özelde bizleri genelde de Türkiye'nin gururudur. Bizler bu yüzden Asuman'a ve antrenörüne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandırdılar. Türk bayrağını Yunanistan'da göndere çektirdiler. O marşı orada dinletmek bizim için en büyük gurur kaynağı budur. Asuman'a çok teşekkür ediyoruz. Bizler, Asuman'ın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu yolda da çalışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak desteğimizi vereceğimize buradan kendisine söz veriyoruz. Biz Asuman'a inanıp ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi sıkletinde ve branşında Avrupa şampiyonu olan Türkiye'de ilk sporcudur"

Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu da, şöyle konuştu: "Sporcum Asuman, çeyrek finalde Letonyalı, yarı finalde Norveçli ve finalde de İtalyan rakibini yenerek Yunanistan'da, Atina'da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmiştir. Bu noktada kendisini ben tebrik ediyorum. Bu uzun yılların vermiş olduğu bir çalışmanın meyvesidir. 13 yıldır Asuman ile bu şampiyonluğun hayalini kuruyorduk. Büyükler kategorisi gerçekten çok zor bir alan. 18-40 yaş arası sporcular katılıyor. Kendi sıkletinde ve branşında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye'de ilk sporcudur. Daha öncesinde 60 kilogramda Full Contact branşında Türkiye'den hiçbir sporcu bu şampiyonluğu yaşamamıştı. Bu anlamda da bizler için önemli oldu. Kastamonu'muzda da büyükler kategorisinde elde ettiğimiz en büyük başarıdır. Bunu Kastamonu'muza armağan ediyoruz. Ülkemize, Türkiye'mize, Kastamonu'muza armağan olsun. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz 2025 yılında Dünya Şampiyonluğu olacaktır. Ben sporcuma güveniyorum, bizleri destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz"

Kick Boks Avrupa Şampiyonu olan Asuman Çığlıoğlu'nun annesi Şerife Çığlıoğlu ise, "Kızım çok çalıştı, başarılı oldu. Gece gündüz demeden çalıştı. Sonunda başarılı oldu. Mutluyuz" dedi. - KASTAMONU