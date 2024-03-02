Samsun'un Alaçam İlçesinde Bocce Takımı Dünya Şampiyonluğu İçin Hedef Belirledi

Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı 98 lisanslı, 17 milli sporcusuyla başarıya doymuyor. Branşlarında Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarıya imza atan ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.

Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar ile adından söz ettiriyor. Genç Milli Takımı'nın 4 sporcusundan 3'ünün Alaçamspor Bocce Takımı'nın oluşturduğu Genç Kız Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olarak isimlerini tarihe yazdırdı. Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören milli sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu. Okul bahçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, çim topu ve boccenin dalları raffa, volo ve petank dallarında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında birçok başarı elde ederek, gözlerini dünya şampiyonluğuna dikti.

Türk Milli Takımı'nı, Dünya Şampiyonası'nda temsil ettiğini ifade eden milli sporcu Pınar Kapusuz, "Gökhan Bozdemir'in başarıları ve öğrencilere verdiği değerleri gördükçe bu spora daha çok ilgimiz arttı. 2023 Mayıs ayında Avusturalya'da dünya şampiyonasına katıldım. Çin topu dünya şampiyonasında tek bayanlarda ülkemizi temsil ettim" dedi.

Demet Şahin: "Avrupa şampiyonu olduk, hedef dünya şampiyonluğu"

Avrupa şampiyonu olarak yurda döndüklerini dile getiren Genç Kız Milli Takım sporcusu Demet Şahin de, "2023 yılında ülkemizi temsil ettiğimiz İspanya'da Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Tarihte bir ilk olarak. 4 yılda bir olan dünya şampiyonluğuna hazırlanıyoruz ve dünya şampiyonluğunu da ülkemize getirmek istiyoruz. Buna inanıyor ve kendimize güveniyoruz. 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktığımızda bizden Avrupa ve dünya dereceleri istemişti. Biz sözümüzü tutuk Avrupa şampiyonu olduk. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Şu anki arzumuzda Cumhurbaşkanımızla tekrar bir araya gelmek" diye konuştu.

Bowling Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Melek Ünlü ise, "Bu sene bowling yarışmasında Türkiye birinciliği aldık. Haftada bir gün Samsun'a antrenman yapmaya gittik, çok emek verdik" şeklinde konuşurken, Bowling Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Eda Nur Kır de, "Bowling salonumuz olmadığı için haftada bir gün Samsun'a gidip geldik. Şampiyona için Ankara'ya gittiğimiz de bize 'bowling salonunuz var mı' diye sormuşlardı ama bizim Alaçam'da bowling salonumuz yoktu. Biz bocce ile uğraştığımız için bowlingi daha rahat yapabiliyoruz. Biz her branşta başarılı olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Bozdemir: "Boccede ülkemize sayısız ulusal ve uluslararası dereceler getirdik"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Bizim asıl branşımız bocce. Boccede de ülkemize sayısız ulusal ve uluslararası dereceler getirdik. Bizim çocuklarımızın hepsi köy çocuğu. Alaçam'ın köylerinde yetişen çocuklar. Birçoğu da yurtlarda kalıyor. Sırf bu sporla uğraşabilsin, antrenmanı rahat yapabilsin diye. Çünkü çocuklarımız Şadiye Turhal Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyorlar. Saat 16.00'da bizim okul kapanır, taşımalı olduğu için çocukların hepsi köylerine gider. Çocuklar burada çalışabilmek için kendi ailelerinden, kendi zamanlarından feragat edip bizimle beraber antrenman yapıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz, bize çok dereceler getirdiler, getirmeye de devam edecekler. En son bowling şampiyonluğu aldık. Bowling Türkiye şampiyonu olduğumuzda rakiplerimiz bize 'Topunuz var mı?' ya da 'Alaçam'da bowling sahanız var mı?' diye sorduklarında 'Yok' dedik ama bizim çocuklarımız haftada bir sefer Samsun'a kadar gidip, antrenman yapıp o antrenmanlar sonucunda çok uzun uğraşlarla bir şampiyonluk elde etti. Hepsiyle de gurur duyuyoruz. Amacımız yeni milli sporcular çıkartmak, Alaçam'ın gençlerine faydalı olmak, daha fazla gence dokunmak, onları meslek sahibi yapılmasını sağlamak. Milli olan ve bizden mezun olan çocukların hepsi üniversiteli. En büyük kazancımız o. Tek bir ricamız var, özellikle Cumhurbaşkanımızdan bizim Alaçam'da kapalı bir Bocce sahamız yok. Buraya kapalı bir bocce sahası yapılırsa daha fazla çocuğa, gence ulaşmak ve onları da bir meslek sahibi yapmak, topluma kazandırma en büyük arzumuz. Nice şampiyonluklar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" açıklamasında bulundu.

Okul Müdürü Namık Kocabaş ise şunları söyledi:

"2019'dan beri Şadiye Turhal Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapmaktayım. Geldiğimiz günden beri sporcularımızı destekliyoruz. Okulumuzun sportif başarıları birçok alanda, birçok branşta var. Hem Türkiye şampiyonlukları hem Balkan şampiyonlukları hem de uluslararası şampiyonluklar yaşadık. Öğrencilerimizin bu bocce, bowling ve voloya ilgileri oldukça fazla. Başarılarının artarak devam etmesi için onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." - SAMSUN