Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu

Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda antrenörler Erkan Mutlu ve Hakan Delibaş yönetiminde kadroya çağrılan 8 kadın ve 8 erkek toplam 16 sporcu şunlar:

Kadınlar: Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demirhan, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Talya Erdoğan

Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Kuzey Tunceli, Sanber Yiğit Oktar, Tolga Temiz.