Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.
Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda antrenörler Erkan Mutlu ve Hakan Delibaş yönetiminde kadroya çağrılan 8 kadın ve 8 erkek toplam 16 sporcu şunlar:
Kadınlar: Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demirhan, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Talya Erdoğan
Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Kuzey Tunceli, Sanber Yiğit Oktar, Tolga Temiz.
AA / Erkan Tiryaki - Spor