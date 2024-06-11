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Avrupa Şampiyonası'nda en golcü futbolcu Cristiano Ronaldo

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nin en golcü futbolcusu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, 5 turnuvada attığı 14 golle zirvede yer alıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nin tarihinde en golcü futbolcu ünvanı Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'da bulunuyor.

AA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi turnuva tarihine yönelik hazırladığı dosya haberlerin ilkinde, golcülere yer verildi.

Şampiyona finallerinde toplam 14 golü bulunan Ronaldo, bu alanda zirvede tek başına. Ronaldo'nun ardından ikinci sırayı 9 golle Fransa'nın efsane ismi Michel Platini alıyor.

Ronaldo'dan 5 turnuvada 14 gol

EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek Cristiano Ronaldo, 14 golünü 5 turnuvada attı.

Ronaldo, 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er ve 2020'de 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beş turnuvada toplam 25 maçta görev yapan Ronaldo, 2 bin 153 dakika sahada kaldı ve 14 kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo, bu gollerinin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Platini'den tek turnuvada 9 gol

Avrupa Şampiyonası gol rekorunu uzun süre elinde tutan Michel Platini, 9 golünün tamamını tek turnuvada attı.

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1984 Avrupa Şampiyonası'nda 9 gol atan Platini, ülkesinin şampiyonluğunda da başrol oynayan isim oldu.

Belçika ile Yugoslavya'ya 3'er gol atan Platini, Danimarka, Portekiz ve İspanya'ya da 1'er gol attı.

7 şer gollü 3 isim

Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde Ronaldo ve Platini'yi 7'şer gollü 3 isim takip etti.

Danimarkalı Ole Madsen, Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer, bu turnuvada 7'şer kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud Van Nistelrooy, Viktor Ponedelnik, Alvaro Morata, Romelu Lukaku, Thierry Henry, Patrick Kluivert ve Nuno Gomes ise 6'şar golü bulunan isimler.

Aktif futbol yaşantılarına devam eden oyuncular arasında Ronaldo'nun ardından, 33 yaşındaki Griezmann 7, 31 yaşındaki Lukaku ve aynı yaştaki Morata 6'şar golle geliyor.

En golcü Türk Semih Şentürk

Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan Türk oyuncu ise Semih Şentürk.

Semih, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası tarihindeki en büyük başarısını elde ettiği EURO 2008'de 3 kez fileleri havalandırdı.

Semih; İsviçre, Hırvatistan ve Almanya maçlarında gol sevinci yaşadı.

En golcü oyuncular

Avrupa Şampiyonası'nın golcüler sıralaması şöyle:

FutbolcuÜlkeGol sayısı
Cristiano RonaldoPortekiz14
Michel PlatiniFransa9
Ole MadsenDanimarka7
Antoine GriezmannFransa7
Alan Shearerİngiltere7
Wayne Rooneyİngiltere6
Zlatan Ibrahimovicİsveç6
Ruud Van NistelrooyHollanda6
Viktor PonedelnikSSCB6
Alvaro Morataİspanya6
Romelu LukakuBelçika6
Thierry HenryFransa6
Patrick KluivertHollanda6
Nuno GomesPortekiz6

Kaynak: AA / Spor

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