Avrupa Ragbi Trophy Serisi 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi. 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi. Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonun ikinci etap ilk maçında Norveç'e kaybeden kadın milliler, ikinci maçında Danimarka'yı mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında İtalya'ya 27-5 yenilmesine karşın çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final mücadelesinde İtalya'ya bu kez 12-5 kaybederek elendi. AA / Musa Samur - Spor Macaristan İtalya Spor Haberler

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