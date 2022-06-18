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Avrupa Ragbi Trophy Serisi

AA - Musa Samur - Spor
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Avrupa Ragbi Trophy Serisi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonun ikinci etap ilk maçında Norveç'e kaybeden kadın milliler, ikinci maçında Danimarka'yı mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında İtalya'ya 27-5 yenilmesine karşın çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final mücadelesinde İtalya'ya bu kez 12-5 kaybederek elendi.

AA / Musa Samur - Spor

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