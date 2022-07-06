Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Elemeleri, yarın Çekya'da başlayacak

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımlarının mücadele edeceği 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da oynanacak maçlarda A Milli Kadın Takımı; Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile B Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Takımı ise Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, yarı final maçları oynayacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı, yarın ilk olarak TSİ 17.15'te Hırvatistan, TSİ 21.30'da ise Polonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise yarın TSİ 16.30'da Polonya, TSİ 19.45'te ise Çekya ile karşılaşacak.

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu.

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı'nın kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.