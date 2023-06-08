SPOR Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri Antalya'da başladı

ANTALYA, (DHA) - Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri başladı. Şampiyonada 11 ülkeden 14 kadın, 14 erkek hentbol takımı mücadele ediyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Plaj Hentbolu 2023 Finalleri başladı. Saat 09.00'da ilk düdüğün çalmasıyla start alan, kıyasıya mücadele ile sürdü. İlk turda 6 kadın 6 erkek takımı mücadele ederken, günün ilerleyen saatlerinde Türkiye'yi temsil edecek Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı sahaya çıkacak. Konyaaltı Sahili'nde maç izleyerek keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar ise tribünlerdeki yerini aldı.

Düzenledikleri şampiyonanın hem Konyaaltı hem de Antalya için büyük önem taşıdığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, maçların ücretsiz olduğunu ifade ederek, "Kentimizi sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle böyle büyük organizasyonlar düzenlememizin sebebi, hem Antalya'nın spor turizmine katkı sağlamak hem de yurttaşlarımızı bu tarz spor aktivitelerine yönlendirmek. Ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Plaj Hentbolu 2023 Finalleri bugün başladı. 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Müsabakaları izlemek isteyen yurttaşlarımız, belediye ana hizmet binamızın Konyaaltı Sahili bandında bulunan alana gelebilir ve maçları ücretsiz izleyebilir. Müsabakalarda yer alan başta takımımız olmak üzere tüm takımlara başarı diliyorum" şeklinde konuştu. (DHA)