Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Milli Judocular Madalyalar Kazandı

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde milli judocular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Milli sporcuların başarısı Bakan Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde milli judocular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki karşılaşmalarda milli judocular 6 madalya elde etti. Döndü Yeşilyurt, kadınlar J1 kategorisinde altın madalya kazanırken, Merve Uslu ve Nazan Akın Güneş gümüş madalya aldı. Yasin Çimciler ve Onur Taştan ise erkekler J1 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde 1'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan para judocularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ikinci günün ardından toplamda 9 madalyaya ulaşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL