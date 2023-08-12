Avrupa Para Şampiyonası'nda Quad kategorisinde milli sporcular gümüş madalya kazandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda Quad kategorisinde mücadele eden milli sporcular Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan çiftlerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Para Şampiyonası'nda Quad kategorisinde milli sporcular Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, çiftlerde gümüş madalya kazandı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda Quad kategorisinde mücadele eden milli sporcular Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan çiftlerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa'nın en iyi sıralamadaki oyuncularının davet edildiği European Para Championships'te (Avrupa Para Şampiyonası) Alman tandem Marcus Laudan/Maximillian Laudan çiftini 7-5, 7-5 yenerek finale yükselen Uğur Altınel/Ahmet Kaplan finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seri başı Sam Schroder/Niels Vink ile karşılaştı. Hollandalı tandem Schroder/Vink çiftine 6-1, 6-1 mağlup olan Altınel/Kaplan ikilisi Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL