Avrupa Para Badminton Şampiyonası İstanbul’da Başladı

Türkiye Badminton Federasyonu, Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nın İstanbul'da, 27 ülkeden 196 sporcuyla başladığını açıkladı. Şampiyonanın 5 Ekim Pazar günü sona ereceği bildirildi.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 5 Ekim Pazar günü sona erecek.

