Avrupa Para Badminton Şampiyonası İstanbul’da Başladı
Türkiye Badminton Federasyonu, Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nın İstanbul'da, 27 ülkeden 196 sporcuyla başladığını açıkladı. Şampiyonanın 5 Ekim Pazar günü sona ereceği bildirildi.
Avrupa Para Badminton Şampiyonası, İstanbul'da başladı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyona 27 ülkeden 196 sporcunun katıldığı belirtildi.
Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 5 Ekim Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor