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Avrupa Oyunları'nda Türkiye 15 madalyaya ulaştı

Avrupa Oyunları'nda Türkiye 15 madalyaya ulaştı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 3'üncü gününde Türk sporcuların 2 gümüş, 2 bronz 4 madalya kazanarak toplamda 15 madalyaya ulaştığını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 3'üncü gününü 2 gümüş, 2 bronz 4 madalya ile tamamlayarak, 3'üncü gün itibari ile toplamda 15 madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 3'üncü gününde de sporcularımızdan madalya gelmeye devam ediyor. Günün madalyalarını hanemize yazdıran taekwondo, atletizm ve atıcılık branşlarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün kazanılan 2 gümüş 2 bronz madalya ile oyunlar toplamında 15 madalyaya ulaşmış bulunuyoruz. Formalarındaki Ay-yıldızı gururla taşıyan, milletimizin desteğini yüreklerinde hisseden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Spor

Osman Aşkın Bak Polonya Spor Haberler

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