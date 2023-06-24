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Avrupa Oyunları'nda Türk kano durgunsu sporcuları mücadele etti

Avrupa Oyunları'nda Türk kano durgunsu sporcuları mücadele etti

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşının son günü iki kategoride Türk sporcular mücadele etti. Kadınlar kayak 500 metre B finalinde Hilal Avcı 8. olurken, karışık kayak 200 metrede Emircan Ayaklı-Hilal Avcı ikilisi B finalinde 9'uncu oldu. Kano durgunsu müsabakaları bugün sona erdi.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşının son günü iki kategoride Türk sporcular mücadele etti.

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleştirilen kano durgunsu müsabakalarında, kadınlar kayak 500 metre B finalinde Hilal Avcı 8. oldu. Milli sporcu, tüm sporcuların yer aldığı sıralamada ise 17. olarak yarışı bitirdi.

Karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı-Hilal Avcı ikilisinin temsil ettiği Türkiye, B finalinde 9'uncu, toplamda ise 18'inci olarak şampiyonayı tamamladı.

Kano durgunsu müsabakaları bugün sona erdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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