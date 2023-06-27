Avrupa Oyunları'nda Türk Eskrimciler Piste Çıktı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında beş milli sporcu mücadele etti. Kadınlarda kılıç, erkeklerde ise epe kategorisinde yapılan müsabakalarda milli sporculardan Begüm Alkaya son 32'ye yükseldi. Diğer milli sporcular ise çeşitli turlarda rakiplerine yenildi.