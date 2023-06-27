Avrupa Oyunları'nda Türk Eskrimciler Piste Çıktı
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında beş milli sporcu mücadele etti. Kadınlarda kılıç, erkeklerde ise epe kategorisinde yapılan müsabakalarda milli sporculardan Begüm Alkaya son 32'ye yükseldi. Diğer milli sporcular ise çeşitli turlarda rakiplerine yenildi.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında beş milli sporcu piste çıktı.
Krakow'daki Tauron Arena'da gerçekleştirilen eskrim branşında kadınlarda kılıç, erkeklerde ise epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Kılıçta gruplarından çıkan milli sporcular Begüm Alkaya ve Nil Güngör, son 64 turunda birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmayı kazanan Begüm, son 32'ye yükseldi. Milli sporcu, bu turda ise Rumen rakibine yenildi.
Milli sporculardan Irina Shchukla son 32'de Yunan rakibine, Nisanur Erbil ise son 64 turunda Gürcü rakibini yenilerek turnuvaya veda etti.
Epe kategorisinde ise Halis Efe Elibol, son 64 turunda Estonyalı rakibine yenildi ve elendi.
Eskrimde Türk sporcuların müsabakaları yarın da devam edecek.