Avrupa Oyunları'nda Türk eskrimciler mücadele etti

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Aleyna Ertürk son 16, Alp Eyüboğlu ise grup aşamasında elendi.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın eskrim branşında 2 milli sporcu piste çıktı.

Krakow'daki Tauron Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların kadınlar epe kategorisinde Aleyna Ertürk son 16, erkekler flöre kategorisinde ise Alp Eyüboğlu grup aşamasında elendi.

Aleyna Ertürk, grup aşamasını geçerek son 64 turuna çıktı. Bu aşamada İsveçli Elvira Martensson'u eleyen Aleyna, son 32 turunda da Ukranya'dan Darja Varfolomyeyeva'yı saf dışı bıraktı. Milli sporcu, çeyrek finale çıkabilmek için son 16'da Alman rakibi Alexandra Ehler'le karşılaştı. Aleyna, rakibine 15-8 mağlup oldu ve turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Flörede ise Alp Eyüboğlu, grup aşamasını geçemedi.