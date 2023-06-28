Avrupa Oyunları'nda Türk Boksörler Yarı Finale Yükseldi

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa oyunlarında mücadele eden 9 milli boksörden 6'sı adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde Türk sporcular yarı finale yükseldi. Ayrıca, okçuluk branşında milli sporcu Hazal Burun bronz madalya kazandı.

Avrupa Oyunları'nda boksta çeyrek final karşılamaları sona erdi. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Gizem Sözer, Hatice Akbaş, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir adını yarı finale yazdırdı. Kadınlar 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, İtalyan rakibi Sirine Charrabi'yi mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Akbaş, bu başarısıyla 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarına da kota aldı.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a mağlup olan Hazal Burun, bronz madalya karşılaşmasında Danimarkalı Tanja Gellenthien'el ile karşı karşıya geldi. Rakibini 146-139 mağlup eden Burun, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya, Türkiye'nin Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşındaki ilk madalyası oldu.