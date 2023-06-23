Avrupa Oyunları'nda Türk atletler madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atletizm branşında milli sporculardan Necati Er gümüş, Mehmet Çelik bronz madalya aldı. Türkiye'nin yarışları bugün başladı ve yarın da devam edecek.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atletizm branşında milli sporculardan Necati Er gümüş, Mehmet Çelik bronz madalya aldı.

Chorzow şehrindeki Silesian Stadı'nda gerçekleşen atletizm müsabakaları Avrupa Takımlar Şampiyonası özelliği taşıyor. En üst seviye olan 1. Grup'ta yer alan Türkiye'nin yarışları bugün başladı.

Milli sporcu Necati Er, erkekler üç adım atlamada 16.71'lik derecesiyle gümüş, erkekler 800 metrede ise Mehmet Çelik 1.46.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etti.

Yarışmaları kadınlar gülle atmada Sinem Yıldırım 10'uncu, çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu 12'nci, 400 metrede Edanur Tulum 15'inci, 5 bin metrede Fatma Karasu 13'üncü, disk atmada Nurten Mermer 11'inci, 100 metrede Elif Polat 16'ncı sırada tamamladı.

Erkeklerde ise 400 metrede İlyas Çanakçı serisinde 14'üncü, sırıkla atlamada Ersu Şaşma 11'inci sırada yer alırken, 100 metrede Kayhan Özer 9'uncu, 3 bin metre engellide Turgay Bayram diskalifiye oldu.

Atletizmde yarışmalar yarın da devam edecek.