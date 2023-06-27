Avrupa Oyunları'nda Türk atıcılar finale kalamadı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın atıcılık branşında, milli sporcular iki kategoride finale kalamadı. Türkiye, 25 metre çabuk atış tabanca karışık takım mücadelesinde ilk turda 538 puan alarak üst tura yükseldi ancak ikinci turda 354 puanla 7. olarak elendi. Kadın Skeet Milli Takımı ise 186 puanla 5. olarak finale kalamadı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın atıcılık branşında, milli sporcular iki kategoride finale kalamadı.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında iki kategoride milli sporcular mücadele etti.

25 metre çabuk atış tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye adına Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan yarıştı. Türkiye, ilk turda 538 puan alarak üst tura yükseldi. İkinci turda ay-yıldızlı takım 354 puanla 7. oldu ve ilk 4'e giremeyerek elendi.

Nur Banu Balkancı, Sena Can ve Aylin Sarmat'tan oluşan Kadın Skeet Milli Takımı ise 6 takımın yer aldığı elemede ilk 4'e giremedi. Milli takım, 186 puanla 5. oldu ve finale kalamadı.

Türkiye'nin atıcılık branşındaki müsabakaları yarın da devam edecek.