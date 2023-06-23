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Avrupa Oyunları'nda Türk atıcılar finale kalamadı

Avrupa Oyunları'nda Türk atıcılar finale kalamadı

Spor Haberleri

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde atıcılıkta milli sporcular finale kalamadı. Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalarda 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakalarında Türkiye'yi Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi temsil etti. Milli takım eleme yarışlarında 572 puanla 28 takım arasında 16. olarak elendi. Erkekler 10 metre havali tüfekte ise elemelerde Mert Nalbant 38 sporcu içerisinde 23'üncü, Ömer Akgün ise 32'nci olarak final bileti alamadı. Atıcılıkta müsabakalar yarın çeşitli kategorilerde devam edecek.

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde atıcılıkta milli sporcular finale kalamadı.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalarda 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakalarında Türkiye'yi Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi temsil etti. Milli takım eleme yarışlarında 572 puanla 28 takım arasında 16. olarak elendi.

Erkekler 10 metre havali tüfekte ise elemelerde Mert Nalbant 38 sporcu içerisinde 23'üncü, Ömer Akgün ise 32'nci olarak final bileti alamadı.

Atıcılıkta müsabakalar yarın çeşitli kategorilerde devam edecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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