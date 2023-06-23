Avrupa Oyunları'nda Tekvando Müsabakaları Başladı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında müsabakaları başladı. Milli sporcular Görkem Polat, Ömer Faruk Dayıoğlu ve Rukiye Yıldırım rakiplerine yenilirken, Merve Dinçel çeyrek finale yükseldi.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında müsabakaları başladı.

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da düzenlenen müsabakaların sabah seansında 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 54 kilo son 16 turunda Görkem Polat, İsveç'ten Ebrahim Marwan'a, 58 kiloda ise Ömer Faruk Dayıoğlu, Büyük Britanya'dan Mohammed Nour 2-0'lık skorlarla yenildi. Görkem ve Ömer Faruk'un yenildikleri rakipleri finale kalırsa, milli sporcular bronz madalya kazanmak için repesaj maçlarına çıkacak.

Kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, son 16 turunda Almanya'dan Sueheda Nur Çelik'le karşılaştı ve 2-0 kaybetti. Rukiye, bronz madalya şansının devam edebilmesi için rakibinin finale kalmasını bekleyecek.

Son dünya şampiyonu Merve Dinçel ise 49 kiloda seribaşı olduğu için doğrudan çeyrek finale yükseldi. Merve'nin çeyrek final ve turu geçmesi durumunda madalya müsabakaları akşam saatlerinde oynanacak.