Avrupa Oyunları'nda Neslihan Yiğit galibiyetle ayrıldı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında milli sporcuların gruplarındaki maçları devam etti. Kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı. H Grubu'nda yer alan Neslihan, Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-1 yendi. Neslihan, gruptaki iki maçını da galibiyetle bitirdi. B Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kaybeden Emre Lale ise Finlandiya'dan Kalle Koljonen'e 2-0 yenildi. Milli sporcuların gruplarındaki üçüncü ve son maçları yarın oynanacak.