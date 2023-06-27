Avrupa Oyunları'nda Neslihan Yiğit galibiyetle ayrıldı
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında milli sporcuların gruplarındaki maçları devam etti. Kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı. H Grubu'nda yer alan Neslihan, Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-1 yendi. Neslihan, gruptaki iki maçını da galibiyetle bitirdi. B Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kaybeden Emre Lale ise Finlandiya'dan Kalle Koljonen'e 2-0 yenildi. Milli sporcuların gruplarındaki üçüncü ve son maçları yarın oynanacak.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında milli sporcuların gruplarındaki maçları devam etti.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı.
H Grubu'nda yer alan Neslihan, Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-1 yendi. Neslihan, gruptaki iki maçını da galibiyetle bitirdi.
B Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kaybeden Emre Lale ise Finlandiya'dan Kalle Koljonen'e 2-0 yenildi.
Milli sporcuların gruplarındaki üçüncü ve son maçları yarın oynanacak.