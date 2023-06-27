Avrupa Oyunları'nda Muaythai'de Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında kadınlarda Bediha Taçyıldız altın, Kübra Kocakuş gümüş madalya elde etti. Muaythai branşında Türkiye oyunları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu branşta oyunları takım halinde Ukrayna'nın ardından 2. sırada bitirdi.