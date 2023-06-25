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Avrupa Oyunları'nda Muaythai Branşında 4 Milli Sporcu Yarı Finale Yükseldi

Avrupa Oyunları'nda Muaythai Branşında 4 Milli Sporcu Yarı Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu yarı finale yükseldi. Türkiye günü tek madalyayla tamamladı. Türkiye'nin madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere 16 madalyaya yükseldi.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşının ilk gününde 4 milli sporcu mücadele etti.

Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan Slovak rakibini, 54 kiloda Ezgi Keleş Fransız rakibini, 60 kiloda Kübra Kocakuş Macar rakibini, 63,5 kiloda Bediha Taçyıldız Hırvat rakibini, erkekler 81 kiloda ise Enis Yunusoğlu İtalyan rakibini yenerek yarı finale çıktı.

Milli sporcuların yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye günü tek madalyayla tamamladı

Türkiye, organizasyonun 5. gününü de madalya alarak tamamladı.

3. Avrupa Oyunları'nda bugün Türkiye'ye tek madalyayı tekvandoda Hüseyin Kartal, bronz madalya elde ederek getirdi.

Türkiye'nin madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere 16 madalyaya yükseldi.

Milli sporcular yarın, okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando branşlarında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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