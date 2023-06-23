Avrupa Oyunları'nda Milli Boksörler İlk Günü Başarılı Geçirdi
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşının ilk gününde üç milli boksör, rakiplerini eleyerek tur atladı. Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kaan Kanlı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Alexandros Christodoulou'yu, 57 kiloda ise Batuhan Çiftçi Estonya'dan Kirill Serikov'u yenerek son 16 turuna çıktı. Kadınlar 60 kilo Gizem Özer, Moldova'dan Cristina Chiper'i eleyerek adını son 16'ya yazdırdı.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşının ilk gününde üç milli boksör, rakiplerini eleyerek tur atladı.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında üç milli boksör ringe çıktı.
Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kaan Kanlı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Alexandros Christodoulou'yu, 57 kiloda ise Batuhan Çiftçi Estonya'dan Kirill Serikov'u yenerek son 16 turuna çıktı.
Kadınlar 60 kilo Gizem Özer, Moldova'dan Cristina Chiper'i eleyerek adını son 16'ya yazdırdı.