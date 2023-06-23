Avrupa Oyunları'nda Karate'de Milli Sporcular 3 Madalya Daha Kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşının son gününde milli sporcular 3 madalya daha kazandı. Erkekler +84 kiloda Fatih Şen gümüş, Erman Eltemur bronz, Kadınlar 61 kiloda Gülbahar Gözütok da bronz madalya kazandı. Milli sporcular toplamda 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandırdı.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşının son gününde milli sporcular 3 madalya daha kazandı.

Bielsko-Biala şehrinde gerçekleşen karate müsabakalarının son gününde kumite kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkekler +84 kiloda Fatih Şen, yarı finalde Gürcistan'dan Gogita Arkania'yı yenerek finalde Hırvat Andelo Kvesic'le mindere çıktı. Rakibine yenilen Fatih, gümüş madalyayla organizasyonu tamamladı.

Erkekler 75 kiloda Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan sporcu Daniele de Vivo'yla karşılaştı. Rakibine 5-4 yenilen Erman, bronz madalya aldı. Erman Eltemur 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Kadınlar 61 kiloda ise Gülbahar Gözütok, yarı final maçında Ukraynalı rakibine yenildi ve bronz madalyada kaldı.

3. Avrupa Oyunları'nda sona eren karate branşında milli sporcular, Türkiye'ye 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandırdı.