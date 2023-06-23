Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında Türk sporcuların madalya şansı kalmadı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında 4 kategoride milli sporcuların madalya şansı kalmadı. Kadınlar kayak 500 metre yarı finalinde Hilal Avcı, erkekler kayak 500 metrede Taha Erkam Usta ve Resul Aydın, karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı-Hilal Avcı ikilisi yarı finalde mücadele etti ancak B finalinde yer alacaklar.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında 4 kategoride milli sporcuların madalya şansı kalmadı.

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano durgunsu müsabakalarında kadınlar kayak 500 metre yarı finalinde Hilal Avcı, birinci seride 7. oldu. Hilal Avcı, bu derecesiyle yarın genel klasmandaki sırasının belirleneceği B finalinde yer alacak.

Erkekler kayak 500 metrede Taha Erkam Usta, yarı finalde birinci seride 8 sporcu arasında 8. oldu ve elendi. Erkekler 500 metre elemelerinde ise serisinde sonuncu olan Resul Aydın, yarı finali göremedi.

Karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı-Hilal Avcı ikilisinin temsil ettiği Türkiye, yarı finalde ikinci seride 7. oldu. Türkiye, klasman sıralaması için B finalinde mücadele edecek.