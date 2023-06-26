Avrupa Oyunları'nda Badminton Müsabakaları Başladı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında müsabakalar başladı. İlk gün kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale mücadele etti. Neslihan Yiğit ilk maçında Yunanistan'dan Grammatoula Sotiriou'yu 2-0 mağlup etti. Emre Lale ise Danimarka'dan Anders Antonsen'e 2-0 yenildi. Milli sporcuların gruplarındaki ikinci maçları yarın oynanacak.