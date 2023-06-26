Avrupa Oyunları'nda Badminton Müsabakaları Başladı
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında müsabakalar başladı. İlk gün kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale mücadele etti. Neslihan Yiğit ilk maçında Yunanistan'dan Grammatoula Sotiriou'yu 2-0 mağlup etti. Emre Lale ise Danimarka'dan Anders Antonsen'e 2-0 yenildi. Milli sporcuların gruplarındaki ikinci maçları yarın oynanacak.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında müsabakalar başladı.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda ilk gün kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale mücadele etti.
H Grubu'nda yer alan Neslihan, ilk maçında Yunanistan'dan Grammatoula Sotiriou'yu 21-6 ve 21-10'luk setlerle 2-0 mağlup etti.
B Grubu'nda yer alan Emre Lale ise Danimarka'dan Anders Antonsen'e 21-12 ve 21-9'luk setlerle 2-0 yenildi.
Milli sporcuların gruplarındaki ikinci maçları yarın oynanacak.