Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı sonuncu oldu
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Norveç'e yenilerek oyunları son sırada bitirdi. Milli takım, organizasyonu oynadığı 4 maçı da kaybederek 12 takım arasında sonuncu tamamladı.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 11-12 klasman maçına Norveç'e yenildi ve oyunları son sırada bitirdi.
Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım, klasman maçında 11'inci olmak için Norveç'le karşılaştı. Rakibine 10-5 yenilen Türkiye, 12'inci oldu.
Milli takım, organizasyonu oynadığı 4 maçı da kaybederek 12 takım arasında sonuncu tamamladı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor