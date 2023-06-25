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Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı ilk iki maçını kaybetti

Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı ilk iki maçını kaybetti

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti. Türkiye, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti.

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Portekiz Polonya Spor Haberler

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