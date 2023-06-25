Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı ilk iki maçını kaybetti
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti. Türkiye, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti.
Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti.
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor