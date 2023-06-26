Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı iki maçta da mağlup oldu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, bugün yaptığı iki maçta da mağlup oldu.

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım, B Grubu'ndaki son maçında Portekiz'e 36-5 yenildi.

Grupta üç maçını da kaybeden milliler, 9-12 klasman müsabakaları için İsveç'le karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta Türkiye, rakibine 10-7 mağlup oldu.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, yarın son maçında 11'incilik müsabakasında Norveç'le karşılaşacak.