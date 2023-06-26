Avrupa Oyunları'nda 5 Türk boksör çeyrek finale çıktı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında bugün ringe çıkan 5 milli sporcu da çeyrek finale çıktı. Türkiye, organizasyonun 6. gününde de madalya almayı başardı. Milli sporcular günü 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye'nin madalya sayısı 4 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak üzere 21 madalyaya yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında 10. sırada bulunuyor.