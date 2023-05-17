Üye Girişi
Haberi Paylaş
Avrupa Oyunları'na katılacak Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı

Avrupa Oyunları'na katılacak Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı

Spor Haberleri

Kadın Boks Milli Takımı, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kadın Boks Milli Takımı, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta sporcular müsabakalara günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Oyunları kapsamında son hazırlık kampına girdiklerini söyledi.

Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara kota verildiğini hatırlatan Yiğit, "İnşallah iyi bir şekilde bitirip bu turnuvada kotamızı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Avrupa Oyunları için uzun süredir kamp yaptıklarını anlatan Yiğit, "Hepsi sıkletinde iyi sporcular. İnşallah bunu Avrupa Oyunları'nda kanıtlayacağız." diye konuştu.

Kastamonu Seçim Sonuçları
Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Spor

Kastamonu Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title