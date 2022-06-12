Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa...

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa...

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title