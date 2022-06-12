Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya'dan Daniel Castro'yu 6-4 yenerek... - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya'dan Daniel Castro'yu 6-4 yenerek...
İhlas Haber Ajansı - Spor
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya'dan Daniel Castro'yu 6-4 yenerek Avrupa 3.'sü oldu.
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya'dan Daniel Castro'yu 6-4 yenerek Avrupa 3.'sü oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor