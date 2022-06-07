Avrupa Okçuluk Şampiyonası başladı - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası başladı Avrupa Okçuluk Şampiyonası Almanya'da başladı. Avrupa Okçuluk Şampiyonası Almanya'da başladı. Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda, klasik yay erkeklerde Efe Gürkan Maraş, ilk turda Güney Kıbrıslı Constantinos Panagi ile karşılaştı. Rakibini 6-4 yenen Efe Gürkan, ikinci turda Belçikalı Smedt Jarno ile karşılaşacak. Klasik yay erkeklerde Samet Ak da ilk turda Slovakyalı Ondrej Francu'i 7-3 yendi. Samet, ikinci turda Macar Matyas Laszlo Balogh ile karşı karşıya gelecek. Klasik yay erkeklerde ilk iki turu bay geçen son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rakibi daha sonra belli olacak. Klasik yay kadınlarda ilk turu bay geçen Yasemin Ecem Anagöz, ikinci turda Polonyalı Wioleta Myszor ile karşılaşacak. Klasik yay kadınlarda Ezgi Başaran ile Gülnaz Coşkun ilk 2 turu bay geçti. Ezgi ve Gülnaz'ın rakipleri daha sonra belirlenecek. Makaralı yay erkeklerde ilk turu bay geçen Batuhan Akçaoğlu, ikinci turda Portakizli Carvalho Manuel Antonio da Silva-Sırp Milos Stojadinovic galibiyle eşleşecek. Makaralı yay erkeklerde ilk turu bay geçen Yakup Yıldız ise ikinci turda Finlandiyalı Antti Peltoniemi-İsveçli Tejero Victor Canalejas ile karşı karşıya gelecek. Makaralı yay erkeklerde ilk 2 turu bay geçen Emircan Haney'in rakibi dedaha sonra belli olacak.?????? Makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer ilk turu bay geçti. Songül ikinci turda Hollandalı Jody Beckers ile karşılaşacak, Yeşim ve Ayşe Bera'nın rakipleri daha sonra belli olacak. Klasik yay milli takımları Mete Gazoz, Samet Ak ve Efe Gürkan Maraş'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, son 24 turunu bay geçti. Milliler son 16 turunda Gürcistan-Çekya ülkelerinin galibiyle eşleşecek. Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da son 24 turunu bay geçti. Milli takım son 16 turunda İrlanda-Estonya ülkelerinin galibiyle karşılaşacak. Son 24 turunu bay geçen Ezgi Başaran ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, son 16 turunda İsviçre-Belçika ülkelerinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Makaralı yay milli takımları Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldızdan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, son 24 turunu bay geçti. Milliler son 16 turunda, Norveç-Lüksemburg ülkelerinin galibiyle eşleşecek. Son 16 turunu bay geçen Yeşim Bostan, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya ülkelerinin galibiyle karşılaşacak. Yeşim Bostan ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, da son 24 turunu bay geçti. Milliler, son 16 turunda İspanya-Ukrayna ülkelerinin galibiyle karşı karşıya gelecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Ezgi Başaran Almanya Spor Haberler

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