Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası Milli sporcu Yakup Yıldız, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Milli sporcu Yakup Yıldız, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Yakup Yıldız Almanya Spor Haberler

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