Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi açıldı

İSTANBUL (DHA) - Sinan Dursunoğlu: Hedefimiz dünyada sayılı espor kulüplerinden biri olabilmek

Cesur Sünnetçioğlu: En iyi takım konumuna geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz

Turnuvaya böyle bir oyun evinde hazırlanmanın kendilerine avantaj sağlayacağını dile getiren Redbull sporcusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr), "Biz antrenmanlarımızı evimizde, turnuvalara bir hafta kala yapıyorduk. Şimdi buranın avantajları çok fazla. Buraya bir ay önceden gelip, turnuvaya hazırlanabiliyoruz. Evin imkanları çok fazla. Yeni açıldı. Ben de turnuva öncesinde buraya gelip, hazırlıklarıma burada devam edeceğim. Profesyonel anlamda etkisi olacağını düşünüyorum. Motive de edecektir. Etkisini önümüzdeki turnuvada göreceğiz. Turnuvalarda yer aldıkça alışıyorsunuz. İlk turnuvam kötü geçmişti. O stresi kaldıramamıştım. Turnuvalara katıldıkça tecrübelendim. Daha rahat oynamaya başladım. En büyük hedefim dünya şampiyonluğu. Dünya 3'üncüsü olmuştum. En çok orada yaklaşmıştık. Bir maçla belki şampiyon olacaktır. Şu anda en büyük hedefim bu" şeklinde konuştu.