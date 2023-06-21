Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Gol Kralları Şampiyonlukta Etkili Oldu

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinin 4'ünde sezonun gol kralları, şampiyonluğa ulaşan takımlardan çıktı. Kylian Mbappe, Erling Haaland, Robert Lewandowski ve Victor Osimhen gibi yıldız futbolcular, takımlarının şampiyonluklarına büyük katkı sağladılar.

Avrupa'nın 5 büyük liginde golcü futbolcular, 2022-2023 sezonunda takımlarının şampiyonluklarında büyük pay sahibi oldu.

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinin 4'ünde sezonun gol kralları, şampiyonluğa ulaşan takımlardan çıktı.

Fransa'da Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe, İngiltere'de Manchester City'den Erling Haaland, İspanya'da Barcelona'dan Robert Lewandowski ve İtalya'da Napoli'den Victor Osimhen, şampiyonluk yaşadıkları sezonu gol kralı unvanıyla taçlandırdı.

Bayern Münih'in şampiyon olduğu Almanya'da ise Werder Bremen'den Niclas Füllkrug ve Leipzig'den Christopher Nkunku gol krallığını paylaştı.

Mbappe 5. kez gol kralı

Fransız futbolunun altın çocuğu Kylian Mbappe, PSG formasıyla gol krallığına ambargo koydu.

Geride kalan sezonda 34 maça çıkan Mbappe, 29 golle Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) gol kralı oldu.

Mbappe, 2018-2019 sezonundan itibaren başladığı gol krallığı serisini 5 sezona çıkardı.

Ligue 1'de Olimpik Lyon'dan Alexandre Lacazette 27 ve Lille'den Jonathan David 24 golle 2022-2023 sezonu gol krallığı yarışında Mbappe'nin arkasında yer aldı.

Haaland, hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı

Manchester City'nin "gol makinesi" Erling Haaland, 2022-2023 sezonunda hem İngiltere Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşadı.

Premier Lig'de 35 maçta 36 gol kaydeden Norveçli futbolcu, gol krallığı yarışında en yakın rakibi Tottenhamlı Harry Kane'in (30) önünde zirvede yer aldı. Haaland, bu performansıyla 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Genç futbolcu, Avrupa liglerinin en golcü oyuncusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü de kazandı.

Haaland, Manchester City'nin ilk kez şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 12 gol atarak en skorer oyuncu olmayı başardı.

Lewandowski, La Liga'da da gol kralı oldu

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, Almanya'da yaşadığı 7 gol krallığının ardından İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) ilk sezonunda da bu unvanı elde etti.

Katalan ekibiyle La Liga'da 34 maçta 23 gol bulan Lewandowski, gol krallığı mücadelesinde Real Madrid'den Karim Benzema'yı (19) geride bıraktı.

Futbolda gol denilince akla gelen ilk isimlerden Lewandowski, Avrupa'nın 5 büyük liginde art arda 6 sezon boyunca gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu.

"Maskeli golcü" Osimhen kariyer sezonunu yaşadı

Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kariyer sezonunu yaşadığı İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 32 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.

Maçlarda taktığı siyah maskesi Napoli şehrinde sembol haline gelen Osimhen, takımının ona yaptığı yatırımın karşılığını bu sezonki performansıyla verdi.

Bonuslarla 80 milyon avroya ulaşan bonservisi sayesinde o dönem en pahalı Afrikalı futbolcu unvanını alan Osimhen, Lille'den transfer edildikten sonra Serie A'daki üç sezonda sırasıyla 10, 14 ve 26 gol buldu.

Osimhen, Serie A gol krallığı yarışında Inter'den Lautaro Martinez'in (21) önünde yer aldı.

Bundesliga'da Füllkrug ve Nkunku gol krallığını paylaştı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen'den Niclas Füllkrug ve Leipzig'den Christopher Nkunku, 16'şar golle en skorer oyuncular oldu.

Bundesliga'da 2021-2022 sezonunda en iyi takıma giren ve en iyi futbolcu seçilen Fransız Nkunku, bu sezon ise kariyerine gol krallığı unvanını ekledi.

Alman futbolunun geç keşfedilen 30 yaşındaki golcüsü Füllkrug ise 2021-2022 sezonunda attığı gollerle Bundesliga'ya taşıdığı takımını, bu sezonki performansıyla da ligde tutmayı başardı.

Bu sezon diğer büyük liglerin aksine Almanya'nın şampiyonu gol kralı çıkaramadı. Şampiyon Bayern Münih'te 14 golle en skorer oyuncu Serge Gnabry, gol krallığı yarışında Füllkrug ve Nkunku'yu takip etti.