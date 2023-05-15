Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Hollanda Eredivisie'nin 32'nci haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Go Ahead Eagles'ı konuk etti. Bu maça en yakın rakibi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde çıkan Feyenoord, sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek 5 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu. Feyenoord'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Orkun Kökçü, profesyonel futbol kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Öte yandan Hollanda ekibi 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Barcelona'nın efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez, İspanya LaLiga'da teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına getirilen ve 2021-22 sezonunu ikinci sırada bitiren Xavi ve öğrencileri, bu sezon bitime 4 hafta kala şampiyon oldu. İspanyol teknik adam, bu başarıyla birlikte teknik direktör olarak LaLiga'da ilk kez şampiyon oldu.