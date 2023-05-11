Avrupa Ligi Yarı Finalinde İlk Maçlar Oynandı
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Juventus Sevilla ile berabere kalırken, Roma Bayer Leverkusen'i mağlup etti. Rövanş maçları 18 Mayıs'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final aşamasının ilk maçları bu gece oynandı. Juventus sahasında Sevilla ile karşılaşırken, Roma ise Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Juventus, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'un golünü 90+7'nci dakikada Federico Gatti kaydetti. İspanyol ekibinin golünü ise 26'ncı dakikada Youssef En Nesyri attı.Gecenin diğer maçında Roma, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Roma'nın galibiyet golü 62'nci dakikada Edoardo Bove'den geldi.RÖVANŞ MAÇLARI 18 MAYIS'TA OYNANACAK
Juventus – Sevilla ve Roma – Bayer Leverkusen maçlarının rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor