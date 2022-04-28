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Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Alman ekipleri galip geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Alman ekipleri galip geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 85'inci dakikada Angelino kaydetti. 

FRANKFURT AVANTAJI ALDI

Yarı finaldeki diğer karşılaşmada ise West Ham United'ın konuğu Eintracht Frankfurt oldu. Konuk ekip henüz 1'inci dakikada Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti. West Ham bu gole 21'inci dakikada Antonio ile cevap verdi. 54'üncü dakikada Kamada konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-2. 

Yarı final rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bundesliga, Rangers, Alman, UEFA, Spor, Haberler

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