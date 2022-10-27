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Fenerbahçe-Rennes maçı canlı anlatım! Kadıköy'de maç golle başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Rennes maçı canlı anlatım! Kadıköy'de maç golle başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetiyor. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak. Maçta Rennes'in 1-0'lık üstünlüğü var...

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanması durumunda, grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

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