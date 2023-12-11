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Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Milli Atletler Dereceye Giremedi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk milli atletler, dereceye giremedi. Kadınlar ve erkeklerde 3 kategoride mücadele veren ay-yıldızlı sporcular, beklenen sonuçları elde edemedi.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletler, dereceye giremedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, kadınlar ve erkeklerde 3 kategoride mücadele verdi.

Kadınlar bireyselde Bahar Atalay 31'inci, Sümeyye Erol 51'inci, Sema Karaslan 53'üncü; erkeklerde ise Ersin Tekal 64'üncü, Ramazan Baştuğ 73'üncü, Yunus Emre Akkuş 74'üncü, Ahmet Alkanoğlu 77'nci oldu.

23 yaş altı kategorisinde, kadınlarda Pelinsu Şahin 24'üncü, Nursena Çeto 50'nci, İnci Kalkan 52'nci, Ezgi Kaya 68'inci; erkeklerde Ayetullah Aslanhan 60'ıncı, Ömer Amaçtan 63'üncü, Taner Tunçtan 71'inci, İsmail Taşyürek 76'ncı sırada yer aldı.

20 yaş altı branşında, kadınlarda Dilek Koçak 16'ncı, Edibe Yağız 26'ncı, Merve Karakaya 53'üncü, Esmanur Yılmaz 64'üncü; erkeklerde Ali Tunç 30'uncu, Utku Göler 42'nci, Caner Can Tunçtan 43'üncü, Mervan Haykır 81'inci oldu.

Organizasyonda Büyük Britanya, toplamda 7 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla birincilik elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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