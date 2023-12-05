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Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi

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Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak Türkiye milli takımının kadrosu açıklandı. Şampiyonada Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek.

Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Kros Şampiyonası, 10 Aralık Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 23 atlet temsil edecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz

20 yaş altı erkekler: Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

23 yaş altı kadınlar: Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nursena Çeto

23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan

Büyük erkekler: Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu, Yunus Emre Akkuş

Kaynak: AA / Spor

Brüksel Belçika Türkiye Milli Takım Spor Güncel Haberler

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