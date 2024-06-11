Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları Devam Ediyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri, Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Dobromir Karamarinov ile bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da Karamarinov ve ekibine yapılan bilgilendirme toplantısına TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sabahat Adanır'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EA Başkanı Karamarinov, süreci yakından takip ettiklerini aktararak, "Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından zor bir atmosfer olmasına rağmen başarılı bir organizasyon düzenlemiştik. Avrupa Kros Şampiyonası'nın da sorunsuz şekilde gerçekleşeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Fatih Çintimar ise "Daha önceki organizasyonlarda olduğu gibi Avrupa Kros Şampiyonası'nı da örnek gösterilecek, ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleştirmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.