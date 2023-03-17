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Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

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Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu oynanan 7 karşılaşmanın ardından sona erdi. Rakiplerini elemeyi başaran Lech Poznan, Fiorentina, Basel, AZ Alkmaar, Nice, Anderlecht ve West Ham, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takım, çarşamba akşamı İstanbul Başakşehir'i elemeyi başaran Belçika ekibi Gent olmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;

İstanbul Başakşehir - Gent: 1-4

Djurgarden - Lech Poznan: 0-3

Sivasspor - Fiorentina: 1-4

Slovan Bratislava - Basel: 2-2 (1-4)

AZ Alkmaar - Lazio: 2-1

Nice - Sheriff: 3-1

Villarreal - Anderlecht: 0-1

West Ham - AEK Larnaca: 4-0


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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